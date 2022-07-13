شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد تطور القطاع الصحى فى مصر خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تطور القطاع الصحي في مصر خلال ثماني سنوات، جاء فيها أن ملف القطاع الصحي في مصر جاء على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه الحكم عام 2014، نظرا إلى كونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى.

وأضافت الدراسة أن جهود الدولة انطلقت في اتجاهين، هما الأول: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقرى لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، وأيضًا تطوير وتأهيل العنصر البشري، فيما ذهب الاتجاه الثاني نحو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن، مما أحدث طفرة في الملف الصحي ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل في ظل السعي إلى تقديم مستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التي توفر دعمًا لمحور "بناء الإنسان صحيًا" في المقام الأول.

وأوضحت الدراسة أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، استطاعت الدولة المصرية الانتهاء من تنفيذ (960) مشروعًا في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغ (81290) مليون جنيه، مشيرة الى أن أهم الإنجازات تمثلت في تنفيذ نحو (200) مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة. وكذلك تم تنفيذ (40) مشروعًا مرتبطًا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو (19) مشروعًا قوميًا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو (25) مبادرة داخل مصر و(13) مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا، هذا بالإضافة إلى:

• توجيه استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه لتحسين القطاع الصحي.

• نمو في الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة بخطة العام المالي القادم 2021/2022 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% مقارنة بـ 20/2021 متضمنة مشروعات حياة كريمة.

• إجراء 632 ألف و27 عملية جراحية بمبادرة السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليصل عدد المستفيدين الى 632 ألف و677 مريضا.

• تطوير المستشفيات الجامعية (113مستشفى جامعيًا) بزيادة 25 مستشفى عن 2014.

• إطلاق مبادرات لقطاع الصحة تشمل تعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالـمستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات وميكنتها، وإنشاء سجل صحي إليكتروني لكل الـمترددين.

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام وبعض الأمصال واللقاحات.

• إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات وتم تسجيل ما يقرب من ثلاثة ملايين و600 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

• إصدار أكثر من مليونين و913 ألف قرار علاج على نفقة الدولة.

• توفير 20 مليون علبة ألبان أطفال و5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي.