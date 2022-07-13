شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. حرائق الغابات تنتشر حول بوردو مع استمرار موجة الحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بذل رجال الإطفاء جهودا لمكافحة عدة حرائق غابات على ساحل جنوب غرب المحيط الأطلسي في فرنسا مساء الثلاثاء، حيث هيّأ الجفاف المستمر وموجة الحر ظروفا مثالية لانتشار الحرائق.

وقالت سلطات مقاطعة بوردو إنه تم نشر 120 من رجال الإطفاء وأربع ناقلات جوية في المنطقة. كما أرسلت إدارات أخرى رجال إطفاء.

وتردد أن حرائق الغابات في منطقتي لانديراس وتاست دو بوك قد التهمت نحو 450 هكتارا من الأراضي.

ويمكن رؤية عمود الدخان الناتج عن الحرائق من بوردو، وفقا لمحطة فرانس إنفو. وأفادت المحطة أيضا بإخلاء عدة مناطق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذيرا من الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في المنطقة اليوم الأربعاء.