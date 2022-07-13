عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم صافرات الحرب.. استئناف دوري كرة القدم في أوكرانيا

الأربعاء 13 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت أوكرانيا استئناف الدوري المحلي لكرة القدم في 23 أغسطس/ آب المقبل لأول مرة منذ العمليات العسكرية الروسية في فبراير/شباط الماضي.



وقال فاديم جوتسيت، وزير الرياضة الأوكراني، الثلاثاء، إنه سيتم استئناف الدوري الممتاز المحلي في 23 أغسطس لكن بدون حضور جماهيري، مشيرا إلى أنه ستكون الملاعب مجهزة بملاجئ تحسبا لأي غارات طيران.

وتوقفت مباريات كرة القدم في أوكرانيا منذ العمليات العسكرية الروسية في فبراير/ شباط الماضي.

وأقيمت آخر جولة من البطولة في ديسمبر/ كانون الأول، قبل أن تتوقف لثلاثة أشهر للعطلة الشتوية.

ويتصدر شاختار دونيتسك المسابقة برصيد 47 نقطة من 18 مباراة متقدما بنقطتين على دينامو كييف.

وأضاف وزير الرياضة في حسابه على "فيسبوك"، أن المباراة ستقام في ظل تأمين الجيش، بالإضافة إلى إجراءات أمن أخرى.

ويتزامن 23 أغسطس / آب المقبل، مع يوم العلم الأوكراني.

وأوضح فاديم جوتسيت قائلا: "من المهم جدا استئناف كرة القدم مثل البطولات المحلية الأخرى في أوكرانيا.

وتابع قائلا: "يجب أن تستمر المنافسة والتشجيع.. سنواصل القتال والفوز. الرياضة الأوكرانية ستنتصر على كل الجهبات ولا يمكن إيقاف زحفها".

ويشارك شاختار في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكشف داريو سرنا المدير الرياضي بالنادي عن إقامة مباريات الفريق في العاصمة البولندية وارسو.

ويلعب دينامو كييف ضد فناربخشه في الدور الثاني لتصفيات دوري الأبطال، حيث يلعب دينامو مباراته على أرضه في بولندا في 20 يوليو /تموز.