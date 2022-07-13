شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دلالات تعكس تطوير منظومة الإسكان الاجتماعى وخدمات المرافق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) حرص مصر على متابعة التطورات التي تطرأ على مؤشرات التنمية البشرية، وذلك برصد التغيرات المشاهدة في مختلف مكونات منظومة التنمية البشرية، وإصدار التقارير الدالة على هذه التغيّرات.

وفي هذا الصدد، ألقت خطة التنمية الضوء علي ما أفاد به أحدث تقرير صادر في 2021 تحت عنوان "التنمية مصر للجميع: "مصر المسيرة والمسار" ليرصد التحسن الملموس في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها المؤشرات في مجال تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي وخدمات المرافق العامة.

وحسب خطة التنمية، أبرز التقرير الجهود الحكومية لتطوير منظومة الإسكان، وبخاصة للشرائح محدودة الدخل، وتطوير المناطق العشوائية وتوفير السكن الملائم للقاطنين بالمناطق غير المخططة بعد تطويرها وتزويدها بالمرافق الأساسية والخدمات العامة، بالإضافة إلى بكات المرافق العامة، سواء في المجتمعات العمرانية الجديدة أو في مناطق العمران الحالية، وبخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، علاوة على بناء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.

ونوهت خطة التنمية إلي أنه من دلالات ذلك التوسع الآتى:

1- زيادة بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وارتفاع أعداد المستفيدين من البرنامج إلى 312 ألف مستفيد حتى 30/6/2020 حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان قدره 4.9 مليار جنيه، وتمويل عقاري في حدود 30.8 مليار جنيه.

2- نسبة التغطية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية لتصل إلى نحو 98.7% في عام 2020، مقارنة بنحو 97% عام 2014، مع قرب تماثل هذه المعدلات بين الحضر والريف، فضلا تصاعد نسبة التغطية لمياه الصرف الصحي إلى نحو 65% في عام 2020، مقارنة بنحو 50% في عام 2014.

3- الانتهاء من تنفيذ نحو 1131 مشروعا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 124 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ 5793 مشروع إحلال وتجديد بتكلفة 9 مليار جنيه، وحوالي 176.4 ألف وصلة منزلية بتكلفة 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة، ليصل إجمالي ما أنفق على هذه الخدمات إلى نحو 174 مليار جنيه حتى عام 2020.

4- إزالة نحو 296 منطقة عشوائية غير آمنة خلال الفترة (2014/2020) من إجمالي 357 منطقة غير آمنة، فضلًا عن تطوير 53 منطقة عشوائية غير مخططة بمساحة 4616 فدائًا حتى عام 2030 (بتكلفة 318 مليار جنيه)، علاوة على تطوير قرابة 20 سوقا عشوائيا من إجمالي مستهدف 1105 سوقا.

5- تنفيذ عدد من المدن الجديدة في إطار المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد.