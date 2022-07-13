توصيات برلمانية بإعداد استراتيجية لحوكمة قضية الوعى

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة التضامن بمجلس النواب قضية الوعي من أولويات عمل اللجنة، وفى نهاية دور الانعقاد عقدت جلسة موسعة حملت عنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، بحضور وزراء وشخصيات عامة، ونتج عن تلك الجلسة 8 توصيات وهي كالتالي:

1. إعداد استراتيجية للوعي المجتمعي بمشاركة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومشاركة الوزارات والجهات المعنية وشركات الأعمال ومنظمات المجتمع الأهلي تقوم على تبني مبادرات وإطلاق حملات لتعزيز وتحسين الوعي المجتمعي.

2. قيام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمبادرة إطلاق تقرير سنوي حول الحالة الاجتماعية أو المجتمعية في مصر يرصد أبرز الظواهر والمستجدات والمخاطر والإيجابيات الاجتماعية في المجتمع المصري، مع تقديم بدائل وخيارات حول التعامل معها لكافة الأطراف المعنية المخططة ومتخذ القرار وصناع السياسات على كافة المستويات.

3. قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتطوير محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي بالمشروع لإطلاق تقرير سنوي أو دوري حول الأسرة المصرية، يتضمن تحليل للتغيرات الإيجابية والسلبية المؤثرة على الأسرة المصرية وآليات التعامل معها بمشاركة أقسام الاجتماع في الجامعات المصرية، والمجالس القومية المعنية مثل الطفولة والأمومة والمرأة.

4. تطوير وزارة التضامن الاجتماعي للمنصات الاجتماعية المتخصصة لتقديم خدمات متنوعة سواء تتعلق بالإرشاد الاجتماعي أو العنف الاسرى والمساندة المجتمعية بالمشاركة مع منظمات المجتمع الأهلي المتخصصة ومراكز البحوث والفكر في مصر.

5. توجيه مزيد من الاهتمام إلى اعلام التنمية الذي يمثل رافعة مساندة لاستراتيجية الدولة وخططها للتنمية المستدامة.

6. وابتكار آليات ووسائط غير تقليدية لتوصيل الرسائل المجتمعية التنموية الى الشرائح الاوسع في المجتمع.

7. طرح بدائل غير تقليدية للتعامل والتخلص من الامية في مصر وربط مبادرات محو الامية مع مبادرات تطوير الريف المصري وحياه كريمة وكافة المبادرات المجتمعية بمشاركة الجمعيات الاهلية والأجهزة الحكومية والمحليات.

8. تنسيق الجهود المبذولة من الوزارات من أجل حوكمة قضية الوعي.