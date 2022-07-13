عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: مقتل زعيم داعش بسوريا جاء بعد عمل استخباري دقيق

الأربعاء 13 يوليه 2022

الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، أن مقتل زعيم داعش في سوريا، ماهر العقال، جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق.



وقال إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها للقضاء على الإرهاب.

من جانبه، قال البيت الأبيض، إن مقتل ماهر العقال يحد من قدرة داعش على التخطيط والوصول للموارد، ويخرج إرهابيا رئيسيا من الميدان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت مقتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا، في وقت سابق الثلاثاء، بضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاجون، اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن، لوكالة فرانس برس، إن ماهر العقال، الذي وصفه البنتاجون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم داعش"، قتل بينما كان على متن دراجة نارية بالقرب من جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن العقال كان مسؤولاً عن تطوير شبكات تنظيم "داعش" خارج العراق وسوريا، وفق رويترز.