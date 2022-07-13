شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تحذر العالم من تلغيم ميليشيا الحوثي خزان «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إن حالة خزان النفط «صافر» تزداد تدهورًا؛ وهو ما يُنذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة في اليمن، وستمتد إلى دول الجوار بل ستصل إلى خليج عدن والمحيط الهندي، وتهدد خطوط الملاحة الدولية في العالم.

وأضاف السعدي في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط: إن التقارير تفيد بقيام ميليشيا الحوثي بنشر وزرع الألغام البحرية في مناطق واسعة من البحر الأحمر، بما في ذلك حول المنطقة المجاورة بالخزان؛ وهو أمر يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن البحري في البحر الأحمر، ولجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، دعا السعدي في بيانه، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لضمان التزامهم بهذه الخطة، مضيفًا: نجدد الدعوة للمساهمة في استكمال تمويلها لتجنب آثار الكارثة الوشيكة.

على صعيد متصل، رحَّبت الحكومة اليمنية برفع اسم قواتها المسلحة من قائمة الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، والتي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح عام 2021.

وأكدت الحكومة اليمنية وفقا لقناة «اليمن» الفضائية، أمس الثلاثاء، حرصها الكامل على حماية الأطفال، وصون حقوق الأطفال في اليمن وبذل الجهود والتدابير للحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح، مشيدة بالتعاون المستمر والمثمر مع الأمم المتحدة، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال، والنزاع المسلح والفريق القطري العامل في اليمن.

وأفادت القناة بأن القرار جاء تقديرًا للجهود المبذولة من قِبَل الحكومة اليمنية، بدءًا بتوقيع خطة العمل وخارطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، والتوجيهات العليا لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، وتنظيم العديد من الأنشطة والورش ودورات التدريب، وآخرها إعلان حملة التحرك لحماية الأطفال، والتي دشنت في عدن بتاريخ 23 مايو 2022، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في حالات الانتهاكات المزعومة للقوات الحكومية.

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ ثمّن جهود المملكة في اليمن، مشيرًا في إحاطته أمام مجلس الأمن إلى أن ميليشيا الحوثي رفضت فتح الطرق وفق طريقة تدريجية، محذرًا من أن البديل عن الهدنة هو العودة للنزاع والأعمال العدائية في اليمن.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل تمديد الهدنة الأممية واتفاق ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي قبل أيام على التزامهم بها بمناسبة عيد الأضحى.

وكانت ميليشيا الحوثي رفضت مقترحًا سابقًا من المبعوث الأممي يقضي بفتح طريق رئيسي إلى المدينة المحاصرة من قبل الميليشيا منذ أكثر من سبع سنوات، وأصرت على تمسّكها بتنفيذ مبادرتها الأحادية الجانب، والتي تتمثل في فتح طرق ترابية فرعية لا ترفع عن كاهل أبناء المدينة المعاناة الإنسانية التي يرزحون تحتها.