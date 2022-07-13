شكرا لقرائتكم خبر عن قلق دولي من التعاون العسكري الروسي - الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت تقارير دولية من خطورة التعاون العسكري الروسي - الإيراني على الأمن والسلم الدوليين خصوصًا في ظل اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن: تظهر معلوماتنا أن الحكومة الإيرانية تستعد لكي توفر سريعًا عدة مئات من الطائرات غير المأهولة، بينها طائرات تستطيع نقل أسلحة.

وأضاف سوليفان إن إيران ستدرب أيضًا روسيا على كيفية استخدام هذه الطائرات، وأوضح أن مثل هذا التدريب يمكن أن يبدأ منتصف يوليو الجاري وفقًا للشواهد الأمريكية.

وتابع سوليفان أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم تسليم مثل هذه الأسلحة بالفعل، وقال إن هذه المعلومات يمكن أن تكون مؤشرًا على أن التقدم الذي حققته روسيا في شرق أوكرانيا كان له تأثير على الحفاظ على مخزونات الأسلحة الروسية.

وأعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني محمد رضا بور إبراهيمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أمس الثلاثاء، عن بور إبراهيمي، الذي زار موسكو بصحبة محافظ البنك المركزي الإيراني، القول إن روسيا جادة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وإن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين خلال لقائه بقيادات إيران.

وأضاف إن العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا تزيد الاهتمام الروسي بالتعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران.