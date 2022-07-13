شكرا لقرائتكم خبر عن منع رئيس سريلانكا وشقيقه من السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منع موظفو مطار العاصمة السريلانكية كولومبو، أمس الثلاثاء، رئيس البلاد من مغادرة البلاد.

ورفض مسؤولو الهجرة دخول غوتابايا راجاباكسا الذي ما زال يتمتع بحصانة رئاسية إلى صالة كبار الشخصيات لختم جواز سفره. كما قضى رئيس الدولة وزوجته، ليلة الإثنين، في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار الدولي نقلا إليها جوًّا.

وفر الرئيس غوتابايا راجاباكسا من القصر الرئاسي في كولومبو، السبت الماضي، قبل اقتحام آلاف المحتجين المجمع الرئاسي.

ولجأ الزعيم السريلانكي البالغ 73 سنة إلى منشأة تابعة للبحرية في شمال شرقي البلاد، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الدفاع، مضيفًا إنه نُقل إلى قاعدة كاتوناياكي، المحاذية للمطار الدولي الرئيسي.

وقال المسؤول إن راجابكسا «أُعيد مع حاشيته جوًّا إلى كولومبو على متن مروحيتين طراز بيل 412».

وكان رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا أبيواردانا أعلن أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا سيعلن التنحي، اليوم الأربعاء.

على الصعيد ذاته، قال مسؤولو الهجرة في سريلانكا، أمس، إنهم منعوا وزير المالية السابق شقيق الرئيس باسيل راجاباكسا من السفر للخارج، مع تصاعد الغضب تجاه الأسرة صاحبة النفوذ بسبب أزمة اقتصادية طاحنة. ولم يتضح على الفور إلى أين كان يحاول راجاباكسا، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، السفر بعد أن استقال من منصب وزير المالية في أوائل أبريل مع تصاعد احتجاجات الشوارع بسبب نقص الوقود والغذاء والضروريات الأخرى. واستقال أيضًا من منصبه كعضو في البرلمان في يونيو.