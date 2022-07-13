عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لمنع حكومة باشاغا من دخول طرابلس.. مليشيات ترفع السلاح

الأربعاء 13 يوليه 2022

الخليج 365

هدد قادة عدد من المليشيات باستخدام القوة لمنع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من استلام مهامها من العاصمة طرابلس.



وأكد قادة المليشيات المسلحة في طرابلس في بيان من داخل ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، رفضهم لتولي الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا السلطة، وجاء في البيان "سنتصدى لكل من يسعى للدخول للعاصمة طرابلس".

جاء هذا عقب اجتماع قادة المليشيات المسلحة في وقت سابق داخل قاعدة أبو ستة غرب طرابلس، لبحث آليات منع الحكومة الليبية من الدخول للعاصمة، بالإضافة لإغلاق عدد من الطرق الرئيسة منها الطريق الساحلي وطريق المطار.

وشهدت مداخل العاصمة طرابلس ومخارجها تحشيد عسكري ضخم، بالآليات المدرعة، والدبابات والأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أثار التخوفات من اندلاع اشتباكات مسلحة بمحيط العاصمة أو داخلها بين الجماعات المسلحة بالمنقطة الغربية.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد أعلن قبل أيام عزمه دخول العاصمة طرابلس لممارسة مهامه خلال الأيام المقبلة.