عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبر الدانوب.. 16 سفينة تدخل موانئ أوكرانيا لتحميل الحبوب

الأربعاء 13 يوليه 2022

الخليج 365

أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني كوبراكوف أوليكساندر أن 16 سفينة دخلت إلى الموانئ الأوكرانية لتحميل صادرات من الحبوب عبر قناة نهر الدانوب.



وأوضح الوزير أن 90 سفينة أخرى تنتظر دورها لتحميل الحبوب، فيما توقع زيادة التصدير بمعدل 500 ألف طن من الحبوب عبر هذه القناة.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في وقت سابق إن 16 سفينة عبرت ممر بيستر الذي أعيد افتتاحه حديثا في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية، وإعادة فتح هذا الممر خطوة لتعجيل صادرات الحبوب.

وأضاف يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية في بيان، أن أوكرانيا تتفاوض أيضا مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر في قناة سولينا.

وتابع فاسكوف أنه في ظل هذه الظروف، ومع إمكانية الخروج عبر ممر بيستر، تتوقع أوكرانيا انتهاء التكدس في غضون أسبوع، "وسنكون قادرين على زيادة الصادرات الشهرية من الحبوب بمقدار 500 ألف طن".

يأتي ذلك فيما تستضيف تركيا وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة الأربعاء لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود.

ويأتي الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك في وقت ترتفع أسعار الغذاء حول العالم جرّاء العملية الروسية بأوكرانيا.

وتعد أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح وغيره من الحبوب في العالم، لكن السفن الحربية الروسية والألغام التي زرعتها كييف في أنحاء البحر الأسود تسببت بتوقف صادراتها.