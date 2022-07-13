شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل تشيلسي عن ضم صخرة الكالتشيو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من ضم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي، بعد أن أنهى البلوز كافة التفاصيل المادية مع نظيره الإيطالي.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز البلوز صفوفه إستعدادًا للموسم الجديد.

كوليبالي على رادار الدوري الإنجليزي

خاليدو كوليبالي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن تشيلسي الإنجليزي على وشك الإعلان عن ضم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، وأن الأمور قد حسمت بالفعل، فيما يتبقى وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة قبل الإعلان عنها في وسائل الإعلام.

موعد وصول كوليبالي إلى تشيلسي

وأوضحت أن اللاعب في طريقه للعاصمة الإنجليزية لندن للخضوع للكشف الطبي، ومن المنتظر أن يصل اللاعب غدًا لمقر النادي الإنجليزي، لإنهاء كافة الإجراءات وتقديم الصفقة لجماهير الفريق، المتعطشة للعودة لمنصات التتويج في الموسم الجديد.

وتعد هي الصفقة الثانية التي يبرمها الفريق بعد أن أنهت إدارة نادي تشيلسي صفقة الإنجليزي رحيم سترلينج، بعد أن أبلغ بيب جوارديولا مدرب السيتي أنه ليس في حاجة لخدماته، خصوصًا مع تألق رياض محرز في ختام منافسات الموسم الماضي.

مدير نابولي يؤكد عدم التفريط في كوليبالي

وأكد جيونتولي مدير نابولي الإيطالي في وقت سابق، أن الفريق الإيطالي ليس لديه أي نية لبيع السنغالي خاليدو كوليبالي، مشيرًا إلى أن النادي قد قدّم عرضًا كبيرًا لتجديد عقده.

وأضاف أن اللاعب مهم جدا للفريق وأحد عناصره الأساسية، ولكن أخبرنا كوليبالي بأنه يريد التفكير في العرض الذي قدمناه إليه، ودراسة الخيارات الأخرى المتاحة أمامه.

ماذا قدم كوليبالي مع نابولي

انضم خاليدو كوليبالي لصفوف الفريق الإيطالي في بداية موسم 2014 قادما من نادي جينك.

واستطاع المدافع الدولي فرض نفسه مبكرًا داخل جدران النادي، فعلى المستوى الفردي انضم لتشكيلة العام في الدوري الإيطالي لموسم 2015، وحصل على جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي لموسم 2017.

وعلى صعيد الإنجازات الجماعية، فاز ببطولة السوبر الإيطالي في أول مواسمه مع الفريق في 2014، كما حقق بطولة كاس إيطاليا لموسم 2019_ 2020.

الجدير بالذكر أن اللاعب سبق له تمثيل منتخب فرنسا للشباب تحت 20عام، إلا أنه استقر في نهاية الأمر للعب تحت شعار بلده السنغال ليحقق معهم الإنجاز غير المسبوق لدولة السنغال بالفوز بكاس الأمم الأفريقية على حسب المنتخب المصري بركلات الترجيح.