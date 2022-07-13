الرئيس السريلانكي يغادر البلاد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس السريلانكي، جوتابايا راجابكسا، غادر البلاد جواً.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في إدارة الهجرة السريلانكية قولها إن راجابكسا، الذي وافق على إعلان استقالته في 13 يوليو وسط موجة احتجاجات عمت العاصمة كولومبا، غادر البلاد جوا.

وأوضحت المصادر أن راجاباكسا وزوجته وحارسه الشخصي كانوا من بين الركاب الأربعة على متن طائرة ا ن-32، مشيرة إلى أن الطائرة توجهت إلى جزر المالديف.

وقبل أيام، اجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية، ليخترق المتظاهرين حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي.

ووفقاً للوسائل الإعلامية، فقد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.