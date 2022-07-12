برلين: أزمة الغاز فرصة لألمانيا والنمسا وأوروبا

برلين: قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يعتقد أن هناك فرصة كبيرة في أزمة الغاز الحالية.

وأعلن تطورات مهمة على المستوى الهيكلي في قضايا مثل توسع محطات الغاز المسال، وقال:" هناك حركات قوية تحت السطح، وستجعل هذه الحركات هذه القارة، والنمسا، وألمانيا قوية وستزيدها قوة عندما نتجاوز هذه الفترة".

وخلال زيارته للنمسا، أعلنت الحكومتان الألمانية والنمساوية في بيان مشترك التزامهما بتعاون وثيق في مجال الطاقة، وأشار البيان إلى ربط ولايتي تيرول وفورالبرغ النمساويتين بشبكة الغاز الألماني، كما عرضت النمسا على ألمانيا استخدام خزانات الغاز الكبيرة التي تمتلكها فيينا.