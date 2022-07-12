ترامب يصف إيلون ماسك بـ «فنان في الهراء».. والأخير يرد بتغريدة قاسية

الشارقة - اميمة ياسر -

تصاعدت حدة الخلاف بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، بعد تبادل للانتقادات مؤخراً.

وفي كلمة له خلال تجمع للجمهوريين بولاية ألاسكا، وصف ترامب الملياردير الأمريكي بأنه "فنان في الهراء"، بعد محاولة ماسك شراء موقع تويتر ثم العدول عن ذلك.

وقال ترامب: " إيلون (ماسك) لن يشتري تويتر. لقد وضع نفسه في مأزق".

وأشار زعيم البيت الأبيض الأبيض إلى أن ماسك كذب بشأن ادعائه بأنه لم يصوت لمرشح جمهوري، حيث سبق أن أخبره بأنه صوت له شخصيا.

ووصف ترامب الملياردير بأنه "فنان في الهراء"، في إشارة إلى أن ماسك يكذب بشأن شراء تويتر كما كذب سابقاً بشأن عدم التصويت لمرشح جمهوري.

من جانبه، رد إيلون ماسك سريعاً على تصريحات ترامب، مشيراً إلى أن وقته انتهى وعليه عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وكتب ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أنا لا أكره الرجل، ولكن قد آن الأوان لترامب أن يخلع قبعته ويبحر نحو الغروب"، وهو مصطلح يعني الرحيل والاعتزال وعدم العودة.

يشار إلى أن ماسك قدم طلباً لسحب عرضه السابق بشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، بعد أن وافقت الشركة على البيع.