شكرا لقرائتكم خبر عن نظام لمتابعة ومراقبة المعاملات المالية لوكالة الفضاء المصرية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة المالية لوكالة الفضاءالمصرية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنه 2021، علي وضع نظاماً لمراقبة ومتابعة المعاملات التي تكون الوكالة طرفا فيها.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (43) من اللائحة سالفة الذكر لتقر بأنيضع رئيس القطاع المختص نظاما لمراقبـة ومـتـابـعـة المعاملات التي تكون الوكالة طرفا فيها . وذلك فيما يخص الآتى :

1 – الضمانات المقدمة للوكالة من الغير

2- الضمانات التي تقدمها الوكالة للغير

3 - أمانات الغير لدى الوكالة

4- أمانات الوكالة لدى الغير .

5- الاعتمادات المستندية غير المخصوم قيمتها .

6 - المبالغ المستحقة للوكالة لدى الغير

يشار إلي أن وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018. وتهدف الوكالة إلي نقل وتوطين واستحداث وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الاراضي المصرية بما يخدم استراتيجة الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.