شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة القرن.. عملاق أوروبي يغلق الباب في وجه كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس قنبلة مدوية تمثلت في وجود رفض واحدة من الأندية التي تنافس بالدوريات الخمسة الكبرى ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2022.

باريس سان جيرمان يرفض ضم رونالدو

وقالت صحيفة " Le Parisien " الفرنسية في تقرير لها اليوم أن الدون تم عرضه على إدارة باريس سان جيرمان قبل أن تقوم الإدارة بإغلاق الباب في وجهه وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من عشاق الدون حول العالم.

وربطت الكثير من التقارير الصحفية بوجود رغبة لدى صاحب السبعة وثلاثين عامًا بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر وطلب من الإدارة السماح له بالرحيل هذا الصيف وذلك في حالة وصول أي من العروض التي ترضيهم على المستوى المالي.

ويأتي سعي الدون وراء الرحيل عن المانيو بعد أن فشل الفريق الموسم الماضي في خطف أي من المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وضمان اللعب في الدوري الأوروبي وهي البطولة التي لم يعتاد ملك دوري الأبطال المشاركة فيها من قبل.

وأنهت الصحيفة بأن باريس سان جيرمان برر رفض الدون بأنه لا يوجد له مكان في تشكيلة العملاق الباريسي بسبب وجود زخمة من النجوم أبرزهم نيمار وميسي وكيليان مبابي وغيرهم.

أبرز أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد