الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تقترب من نهايتها

12 يوليو , 2022
نيويورك: حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن موجات جديدة من الإصابات بكوفيد تظهر أن الوباء "لم يقترب حتى من نهايته".
وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجدداً أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته"، مضيفاً "بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له".
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