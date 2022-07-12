استطلاع رأي: غالبية الناخبين الجمهوريين لن يصوتوا لترامب في انتخابات 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الناخبين الجمهوريين قالوا إنهم لن يصوتوا للرئيس السابق دونالد ترامب، في حل ترشحه للانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع Siena College، فإن نحو 49٪ من الناخبين الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع سيصوتون لترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.

وأظهر استطلاع الرأي أن من بين الناخبين الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، قال 64٪ إنهم لن يصوتوا لترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.

ورداً على سؤال بشأن تصرفات ترامب حول انتخابات 2020، قال 75٪ من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية إنه "كان يمارس حقه في خوض الانتخابات"، بينما قال 19٪ فقط إنه "ذهب إلى حد تهديد الديمقراطية الأمريكية".