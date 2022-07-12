شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يبدأ في التحرك لضم عملاق الكرة الأفريقية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي في التحرك في الوقت الحالى من اجل المفاوضات مع عملاق الكرة الافريقية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن الموسم الكروى الجديد 2022-2023، اقترب من الانطلاق

تشيلسي يسعى للتعاقد مع كوليبالي

كوليبالي لاعب نابولي

وبحسب صحيفة "سكاي سبورتس" فإن فريق تشيلسي يستعد للتحرك والدخول في مفاوضات مع فريق نابولي من أجل الحصول على خدمات المدافع كاليدو كوليبالي، خاصة أن الفريق خسر خدمات أنطونيو روديجر الذي رحل وانتقل إلى ريال مدريد، وكريستنسن الذي انضم إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

ولم يتبقى مع البلوز سوا كلًا من تياجو سيلفا وتريفوه شالوباه ومالانج سار في مركز قلب الدفاع مع المدرب الألماني توماس توخيل لذا يسعى للحصول على خدمات لاعب جديد في تلك المركز قبل بداية البطولة.

وأكد الصحيفة إلى أن تشيلسي تحدث مع إدارة نابولي من أجل معرفة إمكانية انتقال السنغالى إلى قلعة البلوز رغم دخول يوفنتوس في الصفقة أيضًا ومهتم بالحصول على خدمات اللاعب، الذي حقق مع منتخب بلاده بطولة كأس أمم إفريقيا، ويتبقى على نهاية عقده عام واحد فقط.

كوليبالي مع نابولي

جدير بالذكر أن كوليبالي خاص مع فريق نابولى 300 مباراة في جميع المسابقات، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الإيطالي من نادي جينك البلجيكي، وقاد معهم 8 مواسم، ولعب 62 مباراة دولية مع السنغال، واختير أفضل مدافع في الدوري الإيطالي عام 2019.

وإلى جانب المدافع السنغالى فإن تشيلسي يرغب في التعاقد مع ماتيس دي ليخت من يوفنتوس وناثان آكي من مانشستر سيتي، وجول كوندي من إشبيلية، وأخيرا بريسنل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان.