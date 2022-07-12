شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس بانكوك الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر يونايتد بفوز مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد في إطار المباراة الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجارى على ملعب راجامانجالا الملعب الدولى في كأس بانكوك.

أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

لقطة من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الثانية عشر سجل جادون سانشو الهدف الأول لصالح فريق مانشستر يونايتد، وبعدها حاول لاعبوا ليفربول كثيرًا، ولكن في الدقيقة الثلاثين سجل فريد الهدف الثاني لصالح الشياطين الحمر، وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين سجل أنتوني مارسيال الهدف الثالث، وينتهى الشوط الأول على واقع تقدم مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب ليفربول يورجن كلوب بالعديد من اللاعبين من اجل احراز الهدف الأول وهدف العودة إلى اللقاء من جديد، وحاول رفقاء محمد صلاح والوافدين الجدد من تسجيل الهدف الأول ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وفي الدقيقة السادسة والسبعون سجل فاكوندو بيليستري الهدف الرابع لصالح الشياطين الحمر لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد