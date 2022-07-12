شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن رسميا تخليه عن نجمه لصالح نادي إنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق برشلونة الإسباني وضع الرتوش الأخيرة حول القائمة النهائية التي ستتواجد في بداية الموسم المقبل قبل انطلاق مسابقة الدوري الإسباني الممتاز الشهر القادم.

وبدأت إدارة الفريق الإطاحة ببعض اللاعبين من أجل تقليل النفقات وتفريغ أماكن أكثر في قائمة الفريق للاستفادة منهم بعناصر تفيد المجموعة في الفترة المقبلة.

برشلونة يعلن رسميا رحيل راي ماناج لواتفورد الإنجليزي

راي ماناج

وبالفعل، أعلنت إدارة برشلونة الإسباني رحيل لاعب الفريق راي ماناج إلى فريق واتفورد الإنجليزي بعد التوصل لإتفاق رسمي بين الطرفين.

ويحتفظ الفريق الكتالوني بنسبة 50% من بيع اللاعب مستقبلا وفقا لما أعلنه النادي في بيانه الرسمي عبر موقعه الرسمي.

وكان قةد وصل صاحب 25 عاما لصفوف برشلونة في ينياير 2020 قادما من ألباسيتي الإسباني ليبدأ اللاعب رحلته في فريق برشلونة الثاني.

وخرج اللاعب على سبيل الإعارة إلى سبيزا الإيطالي في موسم 2021-2022 ليعود من جديد من فترة الإعارة قبل أن يتم بيعه لصفوف واتفورد مؤخرا.

وكان قد خاض اللاعب مع سبيزا في فترة إعارته 30 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.

يذكر أن فريق واتفورد الإنجليزي قد أنهى الموسم الماضي بالمركز التاسع عشر ليهبط للدرجة الأولى الإنجليزي ويشارك مع الفريق في بطولة التشامبيونشيب الموسم المقبل لتحاول إدارة الفريق العودة من جديد للبريمرليج الموسم القادم بالتعاقد مع صفقات جديدة للفريق.

استعدادات برشلونة الصيفية للموسم المقبل



ويسعى فريق برشلونة الإسباني لتعويض نتائج الموسم الماضي المخيبة للآمال بالتعاقد مع صفقات جديدة قوية من أجل قيادة الفريق واستعادة مكانته في الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد متصدر وبطل الليجا.

أما على صعيد دوري أبطال أوروبا، فقد خسر برشلونة مبكرا وودع دور المجموعات قبل أن يودع أيضا الدوري الأوروبي على يد فرانكفورت الألماني.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته بالدوري الإسباني على ملعب الكامب نو أحد يومي 13 أو 14 أغسطس 2022، على أن يختتم الموسم أمام سيلتا فيجو خارج أرضه يوم 4 يونيو 2023.