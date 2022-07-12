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مقتل 15 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية بالصومال

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي، مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية، في عملية نفذها خلال الساعات الماضية في مناطق تابعة لبلدة "محاس" بإقليم هيران وسط الصومال.

وأشار قائد الفوج الـ5 العقيد محمود حسن إبراهيم، إلى أن القوات تمكنت من تدمير قواعد لمقاتلي الحركة في المنطقة.

مما يذكر أن إقليم هيران بولاية هيرشبيلي يشهد صراعا بين القوات الحكومية في الإقليم، ومقاتلي حركة الشباب المتمركزين في مناطق مختلفة من الإقليم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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