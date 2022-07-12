روسيا تنجح في إخضاع أوروبا بالغاز .. رعب في ألمانيا من قدوم الشتاء بدون غاز للتدفئة

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل في استئناف شحنات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم بعد اكتمال الصيانة السنوية التي تستغرق 10 أيام.

وقال هابيك: “ليس لدي معلومات سرية فيما يتعلق بالسيناريو الأول أو الثاني، جميع الاحتمالات موجودة”.

وقال: “إذا كان من المستحيل الحصول على مزيد من الغاز في السوق، فنحن نحتاج فقط إلى تقليل استهلاكنا بدرجة أكبر”.

وبحسب الوزير الألماني، لا تزال هناك مخاوف جدية في ألمانيا بشأن نقص الغاز في الخريف والشتاء المقبلين.

وبالأمس، علقت شركة جازبروم الروسية عمليات خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 بسبب الصيانة السنوية المخطط لها، والتي من المقرر أن تكتمل في 21 يوليو.