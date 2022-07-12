yalla شوت star مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر OstorHD كورة لايف رابط ماتش ليفربول اليوم جودة متعددة goal now محمد صلاح

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محمد الفلاح - يوفر لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” روابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية التي تجمع الفريقان لحساب المباريات الودية استعدادًا للنسخة القادمة من البريميرليج للموسم الكروي 2022-2023.

بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم

وقبل المباراة قرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول الابقاء على خدمات الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء وقرر الدفع بالثلاثي الهجومي اليوت وفيرمينو مع لويس دياز.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: مابايا، فيليبس، جوميز، شامبيرس.

وسط الملعب: هندرسون، مورتون، كارفاليو.

الهجوم: إليوت، دياز، فيرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم

في المقابل قرر إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد في المباراة الأولى له الدفع بالعناصر الكاملة بإستثناء رونالدو الذي يغيب وسط شكوك تحوم حول مستقبله ورغبته في الرحيل حيث جاءت الكتيبة التي ستخوض المواجهة على النحو التالي:-