شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أساسي؟.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي التشكيل الرسمي للريدز الذي يستعد لمواجهة فريق نادي مانشستر يونايتد في الموقعة الودية التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب راجامانجالا بالعاصمة التايلاندية بانكوك إستعدادًا للموسم الكروي القادم 2022-2023.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد

وتعد تلك المواجهة هي الأولى التي يخوضها الريدز في إطار المعسكر الآسيوي الذي يُختتم بنهاية شهر يوليو الجاري سيخوض خلاله الفريق خمسة مباريات ودية لتجربة كافة العناصر قبل إنطلاقة الموسم القادم.

وشهد تشكيل الريدز اليوم جلوس نجمنا العربي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء في الوقت الذي قرر فيه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الزج بالثلاثي لويس دياز بجانب هيرفي إليوت والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الهجوم.

في الوقت الذي يلعب فيه أساسيًا أيضًا كارفاليو الصفقة الجديدة للعملاق اللندني في وسط الملعب بجانب الشاب مورتون والقائد جوردان هندرسون.

ويأتي التشكيل الرسمي على النحو التالي:-