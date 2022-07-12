شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التراشق بين ماسك وترامب.. كلمة السر "ديسانتيس" والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - علّق رئيس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ادعى فيها تصويت الملياردير الأمريكي له خلال الانتخابات الرئاسية

وقال "ماسك" في رد مقتضب معلقا على مقطع فيديو لتصريحات ترامب: "غير حقيقي".

تصريحات ساخرة

رد فعل "ماسك" جاء على خلفية تصريحات أدلى بها ترامب، السبت الماضي، في تجمع سياسي بولاية ألاسكا، حيث قال إن الكونغرس الذي وصفه بـ"الجمهوري" سيعطي الأولوية لوقف "الرقابة اليسارية واستعادة حرية التعبير في أمريكا".

وقال ترامب في تعليقات ساخرة: "إيلون لن يشتري تويتر.. أين سمعتم ذلك من قبل؟ مني أنا".

وأكمل ترامب، متذكراً محادثة مع ماسك: "كما تعلموا ، قال قبل أيام: لم أصوت أبدًا لجمهوري فقلت له إنني لم أكن أعرف ذلك، ثم أخبرني أنه صوّت لي".

وأثار ترامب أيضًا إعلان ماسك الأخير عن تراجعه عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، بهدف تخفيف قيودها على حرية التعبير، وقال ماسك إنه لم يعد يريد المنصة بسبب العدد الكبير من الحسابات المزيفة أو غير المرغوب فيها.

تقاعد "ترامب"

وكان "ماسك" قد هاجم الرئيس الأمريكي السابق قائلا: "حان الوقت لتقاعد دونالد ترامب"، بعد أن سخر الرئيس السابق من قرار الانسحابه من صفقة شراء موقع "تويتر".

وفتح رئيس "سبيس إكس" النار على ترامب في تغريدة على تويتر قائلا: "أنا لا أكره الرجل، لكن حان الوقت لترامب أن يعلق قبعته ويبحر حتى غروب الشمس".

دعم "جمهوري" آخرربما الخلاف حول مواقع التواصل الاجتماعي، ليس السبب الوحيد للتراشق بين ترامب وماسك، فقد يكون دعم الأخير للخصم الحزبي لترامب في الانتخابات الأمريكية سببا آخر، إذ أعلن الملياردير التكنولوجي، قبل قرابة الشهر، إنه من المحتمل أن يصوت لحاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

— Elon Musk (@elonmusk)

DeSantis — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2022

وكان تعبير ماسك عن دعمه لديسانتيس، وإن كان غامضًا، من بين العديد من التغريدات التي ناقش فيها بعض ميوله السياسية بعد أن أعلن مؤخرًا نفسه جمهوريًا.

وربما جائت تغريدة ماسك عن تقاعد ترامب كرسالة ضمنية ليفسح المجال لمنافسه الحزبي ديسانتس في الانتخابات القادمة.