الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق - عاجل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "كوادرها سجلت 2270 حالة اصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 3242 شخصا للشفاء، وانها سجلت حالتي وفاة جراء الجائحة".

واضافت ان "عدد الاشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 607 شخصا".



يذكر ان العراق سجل خلال يوم امس 2937 حالة اصابة جديدة و2557 شخصا تماثلوا للشفاء وحالة وفاة واحدة.