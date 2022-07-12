الحلبوسي يهنئ بنجاح موسم الحج

بغداد - ياسين صفوان - هنئ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي. بنجاح موسم الحج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحلبوسي هنَّأ الشيخَ المسعودي بنجاح موسم الحج"، معبِّراً عن "تقديره العالي للجهود التي بذلتها بعثة الحج العراقية، وما قدَّمته من خدمات متميزة للحجاج".



واضاف ان "رئيس مجلس النواب، خلال الاتصال، اطمئن على أوضاع الحجاج العراقيين"، متمنياً لهم "عودة ميمونة إلى أرض الوطن".

