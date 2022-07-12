مفوض أوروبي يطالب 5 دول في التكتل بتطبيق العقوبات على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة ديدييه رايندرز اليوم الثلاثاء إن على مزيد من الدول الأوروبية تعزيز تطبيق العقوبات على الأفراد والكيانات الروسية.



وأضاف رايندرز أنه رغم أن العقوبات الأوروبية جمدت أصولا بـ 13.8 مليار يورو (13.8 مليار دولار)، فإن 5 دول أوروبية جمدت أغلبية هذا المبلغ بأكثر من 12 مليار يورو.

وأوضح رايندرز، دون ذكر الدول الخمسة، أن على الاتحاد الأوروبي" توسيع التجميد لجميع الدول الأخرى" قبل اجتماع غير رسمي لوزارء العدل الأوروبيين في براغ.

وقال رايندرز إن المفوضية طلبت المزيد من المعلومات من الدول الأوروبية في محاولة لتحسين تطبيق العقوبات وتفسير أفضل الممارسات.