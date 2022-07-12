شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يجدد عقد نجم الفريق حتى 2027 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تجديد عقد نجم الفريق في ظل سعي الإدارة لاستعادة قوة الفريق مرة أخرى قبل بداية الموسم المقبل وفرض حالة من الاستقرار داخل غرف الملابس أثناء فترة الإعداد للموسم المقبل.

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد رودري

رودري

وأعلن السيتي في بيان رسمي صباح اليوم أن رودري لاعب الفريق قد وقع على عقود تمديد لمدة ثلاث سنوات إضافية مما يعني بقاء اللاعب داخل قلعة الاتحاد حتى عام 2027.

وصرح صاحب 27 عاما أنه سعيد للغاية لبقاءه داخل الفريق وأن الانضمام للسيتي هو القرار الأفضل له في مسيرته الكروية حتى الآن.

تصريحات رودري عقب التجديد

وأكد رودري في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للفريق:"الانضمام إلى مانشستر سيتي في عام 2019 أفضل قرار اتخذته في مسيرتي الاحترافية.. لقد أحببت كل ثانية، لقد كان المشجعون رائعين معي، وأشعر بأنني مدعوم من النادي والمدرب يدفعني للأمام كل يوم".

وأضاف: "لقد تحسنت كثيرا كلاعب، وأود شكر بيب جوارديولا وجميع العاملين في الجهاز الفني على مساعدتهم لي. إنهم ملتزمون تماما بمساعدتي لأصبح في أفضل مستوى، وأنا أقدر عملهم الشاق".

وتابع: "كنا ناجحين للغاية منذ وصولي هنا، وهذا أمر يجعلني فخورا للغاية، لكن كي أكون صادقا، فإنه جعلني أيضا أكثر جوعا، لأن بمجرد البدأ في الفوز بألقاب كبيرة، لا تريد التوقف".

واختتم: "أشعر أن السيتي يقدم لي أفضل فرصة للفوز بالألقاب ولهذا السبب أنا سعيد جدا بالبقاء هنا لفترة أطول".

مسيرة رودري مع مانشستر سيتي

وكان قد انضم رودري لصفوف مانشستر سيتي في موسم 2019-2020 قادما من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت قيمتها قرابة 63 مليون يورو.

وخاض رودري حتى الآن مع فريق مانشستر سيتي 151 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في إحراز 13 هدفا وصناعة 9 آخرن.



يذكر أن مانشستر سيتي يسعى خلال الفترة الماضية لتجديد عقود العديد من اللاعبين من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل غرف الملابس وغلق الطريق على العروض الخارجية من الأندية التي ترغب في التعاقد مع نجومهم خاصة بعد تألقهم الموسم الماضي وحصد لقب الدوري الإنجليزي.