شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع الدبابة السنغاية في الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لإبرام بعض الصفقات النارية خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي من أجل تدعيم صفوفه فريقه قبل بداية الموسم الكروي الجديد لموسم 2022-2023.

توخيل يبحث عن مدافع لتشيلسي

ويستهدف توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي التعاقد مع لاعب في خط الدفاع خاصة بعد رحيل كريستينسن لصفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

واستهدفت إدارة البلوز في البداية، التعاقد مع ناثان آكي مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أن توخيل طلب بضم لاعب آخر في خط الدفاع للبلوز.

تشيلسي يستهدف التعاقد مع كوليبالي

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن تشيلسي وجه أنظاره مؤخرا للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب فريق نابولي الإيطالي خاصة بعد فشل جميع محاولات البلوز لضم مدافعين آخرين.

وتابعت الصحيفة بأن إدارة تشيلسي كانت ترغب في ضم دي ليخت أيضا من يوفنتوس الإيطالي، إلا أن بايرن ميونخ اقترب بشدة من التعاقد مع اللاعب ليبدأ مسؤولو البلوز في إيجاد حل آخر.

وأوضحت الصحيفة بأن إدارة تشيلسي قد اجتمعت مؤخرا مع بفالي رمضاني وكيل اللاعب السنغالي من أجل التحدث معه ومعرفة طلبات اللاعب من أجل الرحيل.

يذكر أن عقد كوليبالي سينتهي في صيف 2023 مما يدفع إدارة نابولي لسرعة الاستغناء عن اللاعب والاستفادة منه ماديا بشكل أكبر.

مشوار كوليبالي في الملاعب

كوليبالي



كوليبالي بدأ مسيرته الكروية في العديد من الفرق الفرنسية قبل أن ينتقل لفريق جينك البلجيكي في بداية موسم 2012-2013.

توهج كوليبالي مع الفريق البلجيكي بشكل كبير ليقرر فريق نابولي الإيطالي التعاقد معه في بداية موسم 2014-2015 في صفقة بلغت قيمتها 7 ونصف مليون يورو.

وأثناء فترة تواجد كوليبالي مع نابولي، شارك اللاعب في 317 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 8 آخرين.

أما على صعيد البطولات، فقد حقق اللاعب مع جينك البلجيكي بطولة كأس بلجيكا عام 2013، فيما حقق مع نابولي بطمولتي كأس إيطاليا موسم 2019-2020، بينما حقق معهم أيضا بطولة السوبر الإيطالي موسم 2014-2015.

أما على صعيد المنتخب الوطني، فقد حقق كوليبالي بطولة كأس الأمم الإفريقية مؤخرا مع منتخب السنغال.



وكان قد انضم قائد منتخب السنغال لصفوف أسود التيرانجا لأول مرة في عام 2015 تحت قيادة المدير الفني الحالي إليو سيسيه.

