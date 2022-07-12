بالصلوات والزهور... اليابان تودع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

اليابان تودع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي (أ ف ب).

بالصلوات والزهور والأعلام الملفوفة بأشرطة سوداء، ودعت اليابان اليوم الثلاثاء شينزو آبي، الشخصية المثيرة للاستقطاب والذي هيمن على السياسة بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، قبل أن يُقتل بالرصاص في تجمع انتخابي الأسبوع الماضي.

ووسط وجود مكثف للشرطة، دخل رجال يرتدون سترات سوداء ونساء يرتدين ملابس سوداء معبد زوجوجي بوسط طوكيو لحضور مراسم الجنازة الخاصة. واصطفت حشود على جوانب الطرق المجاورة وسط حرارة الصيف الشديدة.

وكان المئات قد تدفقوا على المعبد مساء الإثنين لإلقاء نظرة الوداع على آبي، الذي توفي عن 67 عاماً.

وأحدث مقتله يوم الجمعة على يد عاطل استخدم مسدساً محلي الصنع حالة من الصدمة في بلد تندر فيه جرائم الأسلحة والعنف السياسي.

وقالت وكالة كيودو للانباء إن ما يقرب من 2000 رسالة عزاء وصلت من دول حول العالم.