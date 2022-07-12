إيطاليا تعتزم إعطاء جرعة تنشيطية ثانية للوقاية من كوفيد للمسنين

لقاح كورونا (أ ف ب)

قال وزير الصحة الإيطالي إن بلاده ستبدأ قريباً في حملة لإعطاء من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً جرعة تنشيطية ثانية من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 بعد أن تلقت موافقة من وكالات الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وجاءت التوصية الأوروبية الإثنين بعد زيادة جديدة في عدد الإصابات بالمرض وعدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفى في أنحاء أوروبا، ومن المتوقع أن تسهل تلك التوصية من قرارات تسريع وتيرة حملات التطعيم التي تباطأت في الأشهر القليلة الماضية.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن الحكومة أعطت موافقتها بالفعل للإدارات المحلية للبدء في حملة جرعات تنشيطية ثانية بعد موافقة وكالة الدواء الوطنية.

وأضاف لمحطة راي الرسمية «كل الأدلة العلمية... تظهر أن جرعة تنشيطية إضافية يمكنها أن تحمي الناس بدرجة كبيرة من الدخول للمستشفى بسبب المرض خاصة الضعفاء والمسنين».

وشهدت إيطاليا ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوليو/تموز. وتخطى عدد الإصابات اليومية الجديدة الأسبوع الماضي مئة ألف للمرة الأولى منذ فبراير/شباط كما شهدت المستشفيات تزايداً في حالات الإصابة التي تصل إليها.