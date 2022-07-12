الكرملين: بوتين سيلتقي مع أردوغان ورئيسي الثلاثاء المقبل

12 يوليو , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب) قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارة لطهران يوم الثلاثاء المقبل. وستكون هذه ثاني زيارة خارجية لبوتين منذ بدء تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا في 24 شباط، بعد رحلة إلى آسيا الوسطى في نهاية حزيران.

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