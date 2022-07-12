انت الان تتابع خبر بلينكن يحذر الصين: سندافع عن حليفنا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، دعوة الى الصين للامتثال لقرار التحكيم الصادر عام 2016 الذي ألغى مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي، محذراً من أن واشنطن ملزمة بالدفاع عن حليف المعاهدة الفلبين.
وأضاف: "نعيد التأكيد أيضا على أن أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن التجارية أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي من شأنه تفعيل مبادئ الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة "بموجب معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين لعام 1951".
إلى ذلك، لم يصدر رد فعل فوري من بكين.
لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال في مؤتمر صحافي في بوتراغايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، إن "الصين تسارع بوتيرة المحادثات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم الفلبين وثلاث دول أخرى، للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء يعرف باسم "مدونة قواعد السلوك" لتحويل بحر الصين الجنوبي إلى بحر سلام وتعاون".
وصرح وانغ للصحافيين بعد لقائه بنظيره في ماليزيا، المحطة الأخيرة في جولته التي تضم خمس دول في جنوب شرق آسيا "سنعارض المواجهات القائمة على التكتلات، وعقلية الحرب الباردة"، رافضا تلقي أي أسئلة من الصحافيين".