انت الان تتابع خبر بالفيديو: عائلة عراقية لا تعرف شيئا عن الأعياد والمناسبات! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يتحملون حر الصيف وبرد الشتاء منذ عقد وست سنوات، تتحدث ام عباس التي ازداد بها الامر سوءا اكثر، فهي تعاني من مرض في ساقها وضعها جليسة لاتقوى على الحركة، تناشد بحرقة قلب ودموع حزن بأن ينظر لها ولعائلتها مسؤولون كلفوا بحدمة شعب باتت اعداد الفقر فيه تزداد يوم بعد اخر



مخاطر كثيرة تواجه هذه العائلة منها انتشار الافاعي والزواحف السامة و من بعض الاشخاص الذين يتسكعون مخمورين في الشوارع، فيما تواجه حياة اطفالهم مستقبلا غامضا خصوصا الطفلة زينب ذات الاثنى عشر عاما التي كانت تأمل بأن يكون حالها كباقي الفتيات.