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رافينيا على اعتاب 'الكامب نو'

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-12 | 14:23

رافينيا على اعتاب

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اقترب نادي الاسباني، من التعاقد مع البرازيلي رافينيا، جناح ليدز يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "قدم برشلونة، العرض الرسمي لضم رافينيا، ومن المنتظر أن يوافق عليه ليدز".

وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر: "يشمل العرض مبلغًا ثابتًا (58 مليون يورو)، ويرتفع بالمتغيرات إلى 68 مليونًا.. الصفقة في المراحل الأخيرة".


واختتم رومانو: "تنتظر جميع الأطراف أن يكون برشلونة قادرًا وجاهزًا لتسجيل رافينيا في قائمته، وسيتم توقيع العقود".

وكان ليدز يونايتد قد أكد بشكل رسمي، أن "رافينيا ليس ضمن قائمة الفريق التي ستغادر إلى أستراليا خلال فترة الإعداد، تحسبًا لرحيله إلى فريق آخر".

يذكر أن كان أبرز المنافسين لبرشلونة على الصفقة، لكن اللاعب البرازيلي فضل الانتقال إلى الفريق الكتالوني.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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