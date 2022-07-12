الاتحاد الاوروبي يمنح كرواتيا موافقته النهائية للانظمام الى منطقة اليورو

وذكرت وكالة "فرانس برس" ان "قادة الاتحاد الأوروبي قد قرر خلال قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل في حزيران الماضي، السماح لكرواتيا باستخدام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ابتداء من 2023".

ومن المقرر الآن أن "تصبح كرواتيا الدولة رقم 20 في منطقة اليورو، بعد أقل من عشرة أعوام من انضمامها للاتحاد الأوروبي، في 2013".



وقال رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش لدى وصوله إلى مقر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي، إن هذا الدعم يمثل "إشارة ممتازة لكرواتيا، ولاقتصاد كرواتيا".

وأوضح بلينكوفيتش أن "70 في المائة من السياح الذين يفدون إلى كرواتيا يأتون من دول منطقة اليورو، ويتم ثلثا التبادل التجاري لنا مع دول منطقة اليورو".

