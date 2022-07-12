شيخ الأزهر يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

أشاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.



وهنأ شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح موسم الحج هذا العام 2022.

وقال الأزهر، في بيان الثلاثاء، إن شيخ الأزهر أكد تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر.

وأعرب الطيب عن شكره للمملكة العربية السعودية؛ قيادة وحكومة وشعباً، على ما بذلته من جهود كبيرة في استضافة مليون حاج هذا العام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة، مؤكدا أن حج هذا العام شهد نجاحاً كبيراً في ظل ظروف استثنائية جراء استمرار مخاطر جائحة كورونا.

وأشاد شيخ الأزهر بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد الحجيج والتيسير عليهم بما يمكنهم من أداء مناسك الحج في انسيابية تامة وسهولة ويسر.

وشهد موسم الحج هذا العام تقديم السلطات العديد من الخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن، لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر، كما وفرت الرعاية اللازمة لهم بداية من تسهيل وصولهم إلى الأماكن المقدسة وتجهيزها.