روسيا تعلق على مشاركة أممية في المفاوضات حول أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

قالت الخارجية الروسية إنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني مع مراعاة الموقف الروسي، منوهة بالوقت ذاته بأن مناقشة اي مشاركة أممية في المفاوضات كوسيط "سابق لأوانه"



وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف: "الزملاء الأوكرانيون لم يعطوا إجابة على تعديلاتنا المؤرخة في 15 أبريل من هذا العام. ونحن بدورنا مستعدون لمواصلة العملية. بالطبع ، مع مراعاة الموقف الروسي".

وفيما يخص مشاركة الأمم المتحدة كوسيط في المفاوضات قال:"نعتقد أن مناقشة المشاركة المحتملة للأمم المتحدة في المفاوضات الروسية الأوكرانية كوسيط سابق لأوانه. على الأقل، يجب أن ننتظر استئنافها".