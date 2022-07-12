ماسك يعلّق على ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

يقف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ضد مشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال ماسك: "أنا لا أكره هذا الرجل، لكن حان الوقت لترامب أن يلبس قبعته ويبحر مع غروب الشمس. يجب على الديمقراطيين أيضا التوقف عن الهجوم .. سيبلغ ترامب 82 عاما".

في الوقت نفسه، أدلى ماسك برأيه ، أنه في حال خاض حاكم فلوريدا الحالي، رون ديسانتيس، انتخابات عام 2024 ضد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، فسوف يفوز بسهولة، ولا يحتاج حتى إلى إجراء حملة انتخابية.

شغل ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة من يناير 2017 إلى يناير 2021.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024.