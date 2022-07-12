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أول تعليق روسي حول اكتشاف أول حالة لجدري القردة في البلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لم يلغ تماما التدابير الخاصة بمكافحة الأوبئة، وخاصة نظام الأقنعة.

 

وتابع بيسكوف، خلال إحاطته اليومية، بأن لدى الكرملين تدابير وقائية بشكل مستمر، إلا أن مصلحة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية "روس بوتريب نادزور" لم تعط أي مداخلات جديدة بشأن جدري القردة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن مراقبة انتشار الفيروس من اختصاص "روس بوتريب نادزور" وهي المؤسسة المعنية بإعطاء التعليمات الجديدة، لذا يحبذ الاتصال بها في مثل هذه القضايا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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