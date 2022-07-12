شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: الحوار الوطنى منصة هامة لإيصال صوت الدولة ومطالب المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحوار الوطني سيكون له أهمية كبرى فى استكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة، ويمثل منصة حوارية هامة ووسيطة في توصيل صوت الدولة والفكر الكامل للقيادة السياسين للمواطنين من مشاركة مختلف الأطياف بالمجتمع وعلنية الجلسات، وسيكون أيضا فرصة لتوصيل صوت المواطن أكثر للدولة.

ولفت "درويش" إلى أن ذلك سيدعم خطة تعميق الوعي وتشكيل جبهة داخلية قوية، ويدلل على أن الدولة تفتح يدها لكل الأراء،مبديا تمنياته أن توجد الحالة الإيجابية التي نراها في التنسيقية بصفتها نافذة للحوار بين الأحزاب وكان لها تجربة ثرية في ذلك بين الأحزاب المنضوية داخلها، أن نراها أيضا في الحوار الوطني حتى الوصول لصيغة متكاملة تسهم في دعم بناء الجمهورية الجديدة .

وأشار إلى أن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة تعطي رسائل تؤكد أن الدولة تفتح يدها في إطار من التسامح والتصالح الكامل مع من لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين من جماعه الإخوان الإرهابية، وإعادة دمج من يخرج للمجتمع من جديد، وهو ما يدفع بخطى الحوار الوطني للإمام .

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحوار الوطني سيجعل هناك فرصة أمام الأحزاب، أن يكون لديها نوع من أنواع ترتيب الصفوف وأن تصبح قوى فاعلة في المجتمع والتى تؤكد أن الممارسة السياسية مفتوحة وتمنحهم فرصة لترجمة أفكارها إلى واقع ويعطي انطباع بتوسع الأفق نحو حياة سياسية مختلفة.