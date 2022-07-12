شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بنجاح موسم الحج لهذا العام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال الأزهر في بيان:" إن شيخ الأزهر أكد تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر".

وأعرب الطيب عن شكره للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، على ما بذلته من جهود كبيرة في استضافة مليون حاج هذا العام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة، مؤكداً أن حج هذا العام شهد نجاحاً كبيراً في ظل ظروف استثنائية جراء استمرار مخاطر جائحة كورونا.

وأشاد شيخ الأزهر بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد الحجيج والتيسير عليهم بما يمكنهم من أداء مناسك الحج في انسيابية تامة وسهولة ويسر.