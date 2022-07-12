شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الغضب الشعبي في سريلانكا .. ومنع شقيق الرئيس من السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولو الهجرة في سريلانكا اليوم الثلاثاء إنهم منعوا شقيق الرئيس وزير المالية السابق باسيل راجاباكسا من السفر للخارج، مع تصاعد الغضب تجاه الأسرة صاحبة النفوذ بسبب أزمة اقتصادية طاحنة.

ولم يتضح على الفور إلى أين كان يحاول راجاباكسا، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، السفر بعد أن استقال من منصب وزير المالية في أوائل أبريل نيسان مع تصاعد احتجاجات الشوارع بسبب نقص الوقود والغذاء والضروريات الأخرى. واستقال أيضا من منصبة كعضو في البرلمان في يونيو حزيران.

وسيستقيل شقيقه الأكبر جوتابايا راجاباكسا من منصبه كرئيس للبلاد غدا الأربعاء لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة بعد اقتحام آلاف المحتجين لمنزله ومقر إقامة رئيس الوزراء يوم السبت مطالبين بتنحيهما.

ولم يظهر الرئيس في العلن منذ يوم الجمعة الماضي ولا يزال مكانه غير معلوم. وسينتخب البرلمان بديلا له في 20 يوليو .