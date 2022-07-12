النعيمي يزور موسكو وكييف على رأس فريق البرلمان الدولي لحل أزمة أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يزور الدكتور علي راشد النعيمي؛ رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، رئيس فريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، كلا من كييف وموسكو.



وتأتي الزيارة، تلبيةً لدعوة من البرلمانين الأوكراني والروسي، وفي إطار مساعي فريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية الروسية، الذي يترأسه الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ويضم فريق العمل في عضويته رؤساء برلمانات ناميبيا وجنوب أفريقيا وأوروغواي، ونوابا من إندونيسيا وإسرائيل وكازاخستان.

الوفد البرلماني الدولي سينظر خلال الزيارة -التي تشمل أيضا لقاء وديا مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي في وارسو- الحلول البرلمانية الممكنة للمساهمة في إنهاء الأزمة بأوكرانيا.

وتهدف هذه المبادرة على المستوى البرلماني العالمي إلى استكمال الجهود الدبلوماسية المبذولة على مستوى الحكومات والأمم المتحدة.

وبحسب ما ذكره المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، على موقعه الإلكتروني، فإن فريق العمل البرلماني الدولي، "يبذل مساعيه الحميدة لتشجيع الحوار مع البرلمانيين في أوكرانيا والاتحاد الروسي وفيما بينهما، وتتمثل أهدافه، التي يؤيدها أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي كافةً تأييداً كاملاً، في المساعدة على تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والمساهمة في تدابير بناء الثقة لوقف الأعمال العدائية، وتنظيم المساعدات الإنسانية".

كما أن فريق العمل في أجنداته على الأمد الأطول "مساعدة برلمانَي أوكرانيا والاتحاد الروسي – وكلاهما عضو في الاتحاد البرلماني الدولي – على إعادة العلاقات السلمية والمستدامة".

هذا فضلا عن أن "عمل فريق العمل البرلماني يرتكز على التزام جميع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد ومحوره الأمم المتحدة، والالتزام بالقانون الدولي، والمبادئ الأساسية المكرَّسة في ميثاق المنظمة الدولية".

وانتُخب الدكتور علي النعيمي، في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، رئيسا لفريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

و تشكل الفريق بناء على قرار الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع جمعيته الأخيرة في نوسا دوا بإندونيسيا مارس/آذار الماضي، وهو معني ببحث الوضع في أوكرانيا لتسهيل دور البرلمانات لإيجاد حلول سلمية للأزمة، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

ويتكون الفريق من ثمانية أعضاء يمثلون المجموعات الجيوسياسية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد.