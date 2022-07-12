شكرا لقرائتكم خبر عن "قصور الثقافة والمسرح والسينما" أبرز ملفات إعلام النواب بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظىيت قطاعات الثقافة بالنصيب الأكبر في مناقشات لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب، وعلى الأخص المشاكل المتعلقة بقصور الثقافة بالمحافظات سواء تعلقت بممارسة الأنشطة الثقافية أو عمليات الإحلال والتجديد أو الانشاء.

ولاقت توصيات اللجنة استجابة ومرونة من مسئولي هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة بإيجاد حلول سريعة لتلافى بعض المشكلات ، كما التزمت الهيئة العامة لقصور الثقافة في بعض الموضوعات بتحديد مدة زمنية لإدراج المشروعات وتنفيذها إثراءً للنشاط الثقافي وتدعيما لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما ناقشت اللجنة موضوعات تتعلق بالمباني ذات الطرز المعمارية المتميزة ومشكلة تشوه الميادين، وأكدت في توصياتها على ضرورة التنسيق بين المحليات والجهاز القومى للتنسيق الحضارى للحفاظ على هذه المباني ومعالجة مشكلة إهمال الشكل الجمالى للميادين بما يعطى انطباعاً سيئاً لحال العاصمة والمحافظات".

وناقشت أيضا موضوعات غاية في الأهمية ومنها ما تعلق بالمسرح وندرته والقصور الشديد في دور العرض السينمائى بالمحافظات حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور الجهات المعنية للارتقاء بالأداء الثقافي ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أوجه القصور المشار إليها ، بالإضافة الى مناقشة موضوع آخر غاية في الأهمية فيما يتعلق بمنح تراخيص تصوير الأفلام العالمية في مصر وإنشاء جهه مختصة لإصدار تلك التراخيص وقد لاقى هذا الموضوع استجابة فورية من الحكومة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2022 بتشكيل لجنة عليا ضمت كافة الوزارات المعنية وجهات سيادية لوضع آليات ميسرة وجاذبة لممارسة هذا النشاط( التصوير) في مصر وذلك دعماً للاقتصاد القومى، واللجنة ستتابع ما تنهى إليه أعمال اللجنة العليا المشار إليها.