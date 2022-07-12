شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأت مرحلة الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2022-2023، بكل قوة والتي ستشهد مباريات قوية في إطار تحضيرات كل فريق لبطولات الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم مباراة نارية بين ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد في لقاء ودي استعدادا لمباريات الموسم القادم.

ويقيم الفريقان في دولة تايلاند بمعسكر مغلق تجهيزا للموسم القادم سيتخلله بعض الوديات ومنهم مبارات اليوم التي ستقام في الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وستشهد المباراة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اللقاء وذلك بعدما رفض اللاعب الدخول في المعسكر المغلق استعدادا للموسم الجديد، حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي خلال الانتقالات الصيفية الجديدة.

قناة عربية تعلن نقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مجانا

أعلنت قناة الرابعة الرياضية العراقية حصولها على حقوق البث الحصري لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية على مستوى العراق والشرق الأوسط.

تردد قناة العراقية الرابعة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تردد القناة على نايل سات: 11334 H، معدل الترميز 27500.

استعدادات ليفربول قبل الموسم الجديد

ودخل فريق ليفربول الإنجليزي معسكرا في تايلاند سيتخلله بعض المباريات الودية على رأسها مباراة مانشستر يونايتد بالإاضفة إلى مواجهة كريستال بالاس في الخامس عشر من يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن تتجه بعثة ليفربول بعد إنتهاء معسكر تايلاند إلى النمسا إقامة معسكر جديد تدريبي سيشهد أيضا بعض المباريات الساخنة استعدادا لمباراة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية والتي ستقام في الثلاثين من يوليو الجاري.

تحضيرات مانشستر يونايتد للموسم القادم

أما اليونايتد، فمن المنتظر أن يواصل الفريق فترته الإعدادية بتايلاند ثم يتجه بعدها إلى أستراليا، وتستمر فترة الاعداد نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.