شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى في هجوم أوكراني على بلدة تسيطر عليها روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الإدارة التي عينتها روسيا في منطقة خيرسون الذي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 70 بجروح في هجوم صاروخي شنته القوات المسلحة الأوكرانية مساء أمس الاثنين على بلدة نوفا كاخوفكا.

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق من صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا أعقبته كرة نار ضخمة أضاءت ظلام السماء. وعرضت صور أنقاضا متناثرة في الشوارع ومبان محترقة.

وقال مسؤولون من الإدارة التي عينتها روسيا إن أوكرانيا نفذت الضربة بصواريخ هيمارس التي زودتها بها الولايات المتحدة ودمرت مستودعات تحتوي على الملح الصخري (نيترات الصوديوم)، وهي مادة كيماوية يمكن استخدامها لصناعة الأسمدة أو البارود، مما أسفر عن انفجار ضخم.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم دمرت مستودع ذخيرة في نوفا كاخوفكا. وقال سيرهي براتشوك، المتحدث باسم إدارة أوديسا، على تيليجرام إن نوفا كاخوفكا فقدت الآن مستودع الذخيرة الخاص بها.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فلاديمير ليونتييف رئيس الإدارة العسكرية المدنية التي عينتها روسيا في كاخوفكا قوله "تأكد بالفعل مقتل سبعة".